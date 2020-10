Terni, droga per la movida. Giovane albanese denunciato dai carabinieri

01 ottobre 2020 a

A Terni, giovedì primo ottobre, durante la notte, i carabinieri del locale comando stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica un giovane di 23 anni albanese, domiciliato in città, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo risulta già noto alle forze dell’ordine. L’immigrato, sottoposto ad un controllo nel centro cittadino, nel corso della perquisizione personale, poi estesa al veicolo e quindi all’abitazione, è stato trovato in possesso di poco meno di quattro grammi di cocaina, già suddivisa in cinque dosi, e di 930 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. La droga ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Analoghi servizi antidroga saranno effettuati nel corso dei prossimi giorni sempre nelle zone della movida ternana.

