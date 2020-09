Terni, spacciava droga vicino ai supermercati. Arrestato un immigrato marocchino

30 settembre 2020 a

A Terni la polizia ha arrestato un marocchino di 43 anni, con regolare permesso di soggiorno, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sull’uomo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, erano partite a dicembre, quando il marocchino era stato denunciato per ricettazione, perché trovato in possesso della carta di circolazione dell’automobile di un’altra persona. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato ad ascoltare alcuni testimoni che hanno confermato come l’uomo fosse molto attivo sul fronte dello spaccio di stupefacenti, in prevalenza eroina, che vendeva a tossicodipendenti locali, in prossimità dei supermercati cittadini, arrivando nei parcheggi dei negozi direttamente in auto per dare meno nell’occhio. L’uomo è stato rintracciato, dopo un giorno di ricerche, a Spoleto, nell’abitazione di alcuni parenti dove si era nascosto.





