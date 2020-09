Umbria, nomine dei super direttori regionali: due conferme su tre. Cipiciani rinnovato a tempo

Alessandro Antonini 01 ottobre 2020 a

Si sono presentati 36 per tre posti. Sono le tre ambitissime poltrone di vertice della Regione Umbria, sul fronte della macchina amministrativa. Roba da 120.000 euro per tredici mensilità, al lordo di oneri e ritenute di legge, a cui si aggiunge un’ulteriore quota, nella misura massima pari al 10% del trattamento economico annuo lordo, secondo l’esito della valutazione annuale della performance. Spesso è ampiamente positivo. La quarta direzione, quella della Salute, è blindata: era già stata stata affidata a Claudio Dario per tutta la legislatura.

Alla fine, la giunta regionale martedì ha deciso di rinnovare altri due direttori - su tre - fino a fine legislatura. Si tratta di Stefano Nodessi Proietti (Governo del territorio) e Luigi Rossetti - in foto - (sviluppo economico). Per Carlo Cipiciani (programmazione Ue) il rinnovo arriva fino al 31 dicembre 2021. Erano stati ammessi 26 candidati. In alcuni casi la stessa persona per più scranni. Otto gli esclusi, nella maggior parte dei casi per vizi formali. Spiccano tra gli ammessi dirigenti di rilievo del Comune di Perugia: da Naldini a De Paolis. Ma c’è anche chi prova il salto in avanti dall’interno, come Luca Conti. Gli altri sono Gino Baldi, Maria Balssamo, Valentina Battiston, Antonella Bianconi, Giuseppe Chiappalone, Luca Conti, Cristiana Corritoro, Dante De Paolis, Luca Federici, Franco Garofalo, Claudio Gori, Elio Manti, Laura Massoli, Giuseppe Merli, Leonardo Naldini, Stefano Nodessi Proietti, Nicola Nulli Pero, Gianluca Paggi, Enrico Proietti, Luigi Rossetti, Barbara Rossi, Sabrina Socci, Stefano Strona, Claudio Triduzzi, Luca Veneri e Andrea Zaccone. Gli esclusi sono Luigi Cornicchia, Raffaella Diosono, Giuliano Granocchia, Giancarlo Ranciati, Oriana Sbordoni, Emanuele Taviano, Luigi Tardioli, Stefano Torrini. La nomina è di carattere fiduciaria.



