A 80 anni va a rubare con la figlia, denunciate

01 ottobre 2020 a

a

a

Hanno denunciato per furto tre donne, sorprese a sottrarre prodotti cosmetici ed abbigliamento in due negozi di Bastia Umbra. Nel primo caso due donne laziali, madre 80enne e figlia 49enne, approfittando del consistente numero di avventori, dopo aver acquistato alcuni prodotti per la casa, hanno nascosto in borsa cosmetici per un valore di circa 100 euro. Ad allertare i militari i dipendenti del negozio, cui la merce è stata restituita. Nel secondo caso analoga sorte è toccata a una 39enne, di origini straniere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.