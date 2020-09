Montefalco, niente bilancio: in arrivo il commissario

30 settembre 2020 a

“Non siamo riusciti a chiudere il bilancio e domani giovedì 1 ottobre faremo la dovuta comunicazione in Prefettura”. Mercoledì sera 30 settembre, poco prima delle 21, con un sms, il sindaco Luigi Titta ha confermato lo scenario paventato martedì sera in consiglio comunale, quando aveva sostanzialmente annunciato l'impossibilità di far quadrare i conti del Comune .A Montefalco, dunque, arriverà un commissario, ma non sarà necessariamente sciolto il consiglio comunale. Naturalmente sono subito divampate le polemiche politiche con forti attacchi da parte delle forze di opposizione.

