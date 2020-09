Coronavirus, oggi 46 nuovi positivi in Umbria

30 settembre 2020 a

Sono 46 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in Umbria. Secondo quanto emerge dal dashboard della Regione Umbria, in cui ogni giorno vengono aggiornati i dati riguardanti la pandemia, oggi il dato ricorda molto i numeri a doppia cifra che ci eravamo abituati a vedere tra marzo e aprile. Ieri, ad ogni modo, sono stati eseguiti poco meno di 2.100 tamponi, un numero più alto rispetto ai giorni scorsi. Fortunatamente nessun aumento degli ospedali: restano in 43 ricoverati tra Perugia, Terni, Città di Castello. Tre di loro sono in terapia intensiva. Sono invece arrivati a 2.103 le persone in isolamento in attesa di essere sottoposti a tampone.

