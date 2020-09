Terni, scooter contro auto. Muore a 59 anni dopo due settimane di agonia

30 settembre 2020 a

Non ce l’ha fatta l’uomo di 59 anni che, il 14 settembre scorso, era rimasto ferito in uno scontro all’incrocio tra via dei Gonzaga e via del Centenario, a Terni. Le sue condizioni erano apparse subito gravi tanto che era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Santa Maria. Dopo due settimane di agonia il suo cuore ha cessato di battere. Inutili le cure che gli sono state prestate dai sanitari. M.F., queste le iniziali del ternano, era in sella al suo scooter quando si era scontrato con un’auto, condotta da una donna di 45 anni. Come di prassi la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La salma del 59enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

