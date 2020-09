Scandalo Suarez, Cingari si dimette dal senato accademico dell'Università per Stranieri

Alessandro Antonini 30 settembre 2020 a

a

a

Inchiesta sull'esame farsa di Suarez, rettore e dg non lasciano, ma le dimissioni alla Stranieri proseguono. Ieri si è dimesso il professor Salvatore Cingari, rappresentante dei professori ordinari in senato accademico. Già diversi mesi fa si era dimesso il prof Enrico Terrinoni - era componente del consiglio di amministrazione quale rappresentante dei professori ordinari - in contrasto con le scelte di Grego Bolli e Simone Olivieri. Si vocifera che stiano arrivando anche le dimissioni dei rappresentanti degli enti locali in consiglio di amministrazione. Si sono dimessi dopo la notizia dell’inchiesta su Suarez anche due rappresentanti degli studenti. Intanto una nota in difesa dell'istituzione e della sua storia arriva dalla giunta del Comune di Perugia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.