Giacomo Leonelli, proposta provocatoria da milanista: "Il sistema Italia riparta da Paolo Maldini"

Il sistema Italia? Dovrebbe ripartire da Paolo Maldini. La provocazione è di Giacomo Leonelli, ex segretario regionale dell'Umbria del Partito Democratico e dichiarato tifoso rossonero, che per una volta mischia la politica con il calcio. Lo fa dal suo profilo twitter dopo aver esaltato il mercato del suo club. "Dopo essere riuscito in una estate a sbolognare Andrè Silva, Rodriguez e Paquetà, facendosi pure pagare - scrive Giacomo Leonelli - possiamo dirlo: il sistema Italia riparta da Paolo Maldini".

Oltre a taggare Paolo Maldini e il Milan, Leonelli aggiunge l'hashtag #MarioDraghiChi? Una evidente provocazione dell'avvocato e già responsabile regionale del Pd.

