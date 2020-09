De Rebotti si candida alla segreteria regionale del Pd e si dimette da presidente Anci Umbria

La decisione motivata dalla volontà di non sovrapporre l'impegno politico e quello istituzionale

29 settembre 2020 a

a

a

Francesco De Rebotti si dimette da presidente dell'Anci Umbria. Il sindaco di Narni, candidato alla segreteria regionale del Partito democratico, motiva la sua scelta con la volontà di non sovrapporre l’impegno politico al ruolo istituzionale nell'Associazione dei Comuni nella convinzione - evidenzia - che tali scelte "vadano fatte subito e non all'esito del congresso". "Per rigore, coerenza, rispetto istituzionale - evidenzia De Rebotti in una nota - dopo sei anni mi trovo quindi nelle condizioni di dover rassegnare le dimissioni da Presidente Anci-Umbria. Tale scelta è ulteriormente motivata sia dal rispetto dovuto ai tanti bravi amministratori che ogni giorno affrontano una situazione sempre più complessa, sia dall’esigenza di garantire il massimo impegno possibile per tentare di risollevare le sorti del Partito al quale sono iscritto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.