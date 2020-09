Covid, sono 23 i nuovi positivi. Sale a 42 il numero dei ricoveri, tre in terapia intensiva

E' quanto rileva l'ultimo bollettino di Regione Umbria e Protezione civile. Uno spot per sensibilizzare i giovani

Sono 23 i nuovi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto rileva l'ultimo bollettino di Regione Umbria e Protezione civile. Restano cinque, invece, i clinicamente guariti e 1.798 i guariti dall'inizio dell'emergenza. In totale sono 2.408 i contagi, 85 i deceduti (senza variazioni dall'ultimo giorno), 2.097 le persone in isolamento. I ricoverati salgono a 42 di cui tre in terapia intensiva. Sono 203.384 i tamponi complessivamente eseguiti. E' ai giovani, in particolare, che in questo momento ci si rivolge per frenare l'epidemia. Vivi la tua gioventù in sicurezza, rispetta le regole” è il messaggio che l’Assessorato alla Salute della Regione Umbria e il Dipartimento di prevenzione dell’Usl Umbria 1, hanno voluto dedicare ai giovani attraverso un video spot per invitarli a rivedere alcune abitudini e ad adottare i giusti comportamenti per proteggere se stessi e gli altri dall’infezione prodotta dal covid-19. Il video è nato in seguito a un lavoro coordinato dal servizio di prevenzione dell’Usl Umbria 1, coinvolgendo un gruppo di giovani volontari che, oltre a suggerire i messaggi da lanciare, hanno prestato il loro volto per invitare i loro coetanei ad adottare comportamenti corretti sottolineandone l’importanza per il benessere della comunità.

