Incidente stradale alle porte di Perugia, due feriti nello scontro bus-auto

29 settembre 2020 a

a

a

E 'di due feriti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella mattinata del 29 settembre alle porte di Perugia , intorno alle 8.30, lungo la strada provinciale che da Ellera porta a Solomeo . Per causa in fase di accertamento da parte della polizia locale di Corciano si sono scontrati un autobus e un'auto . In seguito all'impatto, la vettura è uscita di strada per arrestare la propria corsa in un campo, mentre il mezzo di trasporto pubblico è rimasto sulla sede stradale con evidenti segno dello scontro nella parte anteriore. Per i soccorsi sono intervenuti due squadre dei vigli del fuoco di Perugia e personale del 118 , che hanno prestato le prime cure al conducente dell'autobus ed estratto dall'auto la persona che era alla guida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.