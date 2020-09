Terni, trasportava maiali uno sopra all'altro: stangato allevatore

La polizia stradale ha elevato una sanzione di mille euro perché gli animali erano stipati in un autocarro senza lo spazio previsto dalla normativa. Controlli e multe anche sul trasporto dei cavalli

Trasportava animali vivi, nella fattispecie maiali, senza il rispetto degli spazi previsti dalla normativa di legge, In parole povere li aveva accatastati, uno sopra all'altro, all'interno di un furgone, e per questo è stato sanzionato dalla polizia stradale.

Il provvedimento è stato preso nei confronti di un allevatore ternano, che così dovrà sborsare la somma di mille euro. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli che la stessa polstrada effettua per il trasporto di animali vivi. In quest'ambito, numerose altre multe sono state elevate anche nei confronti di persone che trasportavano cavalli. In particolare è stata contestata la mancanza della compilazione di un documento elettronico - il cosiddetto "modello 4" - che di fatto consente la tracciabilità della provenienza del cavallo. Questo per avere la certezza che non si stia trasportando un animale diverso da quello che è stato segnalato alle autorità.

