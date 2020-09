Presentate liste e firme: confermati i quattro i candidati in corsa per la segreteria Pd dell'Umbria

28 settembre 2020 a

Presentate firme e liste, la corsa per la segreteria del Partito democratico è ufficialmente iniziata. Confermati i quattro candidati: Tommaso Bori, Massimiliano Presciutti, Francesco De Rebotti e Alessandro Torrini. Quest’ultimo ha inviato la documentazione alle 17,59 via mail, con pec. Un minuto prima dello scadere dei termini. La soglia minima di 250 firme è stata raggiunta da tutti. La truppa più numerosa quella di Tommaso Bori, dato per favorito sulla carta. Nomi pronti già da tempo. Preparati anche Presciutti e De Rebotti, che hanno presentato i documenti nella sede di via Bonazzi. Dal 16 al 28 di ottobre ci saranno i congressi di circolo e si voteranno sui quattro candidati. Se nessuno raggiunge il 51% sarà l’assemblea dei 250 eletti. La convocazione del congresso è fissata per il 7 novembre. Resta da stabilire il luogo.

