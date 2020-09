Emergenza Covid in Umbria, contagiato va alla festa di battesimo: tamponi per 70 invitati

Alessandro Antonini 28 settembre 2020 a

a

a

E’ stato invitato alla festa di battesimo, la sera si è sentito male. Gli è stato fatto il tampone e domenica sera è risultato positivo. E’ quanto accaduto a un 28enne nell’area di Giano e Gualdo Cattaneo. E’ interessata anche la zona del trevano. Tutti quelli che hanno partecipato alla festa, minori presenti, tutti in isolamento. Sono circa 70. Tra oggi, martedì 29 settembre, e domani faranno i tamponi a tutti. La conferma arriva dall’Usl 2. Intanto altre due classi al liceo scientifico Galilei di Perugia e alla scuola media Gentile da Foligno due classi sono state messe in quarantena per due casi di positività.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.