Terni, non porta la mascherina al supermercato. Aggredisce anziano dopo un rimprovero

28 settembre 2020 a

Un ternano di 43 anni ha aggredito un anziano dopo essere stato rimproverato perché non indossava la mascherina sul volto mentre faceva la spesa. L’episodio è accaduto lunedì 28 settembre 2020 in un supermercato alla periferia della città. L'uomo era entrato senza mascherina e innervosito dal fatto che il personale lo avesse redarguito, uscendo ha sferrato una testata ad un cliente di 64 anni, estraneo a tutta la vicenda, ferendolo al volto. Dopo il violento colpo l’anziano ha iniziato a perdere sangue dal naso. Soccorso dai presenti, si è ripreso e si è recato da solo in ospedale per le cure del caso.

I carabinieri del comando stazione di Terni, coordinati dal luogotenente Piero Pacetti, sono subito intervenuti sul posto e, attraverso le testimonianze raccolte, sono riusciti a risalire al responsabile del folle gesto, intercettato poco dopo il fatto a poche centinaia di metri di distanza dal supermercato. Si tratta dello stesso uomo che lo scorso 20 settembre aveva spintonato un anziano in via della Rinascita, facendolo cadere a terra e causandogli la rottura di una spalla, e che ad agosto aveva sferrato un pugno ad un 47enne in via Mazzini senza alcun motivo. Sul suo conto sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma. Il 64enne rimasto ferito, che nella vita fa il conducente di scuolabus a San Gemini, è stato medicato al pronto soccorso e trattenuto in ospedale in osservazione.

