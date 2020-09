Maria Moroni e Luca Fiorucci sposi, il matrimonio celebrato da Riccardo Cucchi

Al castello di Rosciano sono convolati a nozze la prima pugile donna e l'ex arbitro di calcio

Grande festa al castello di Rosciano a Torgiano dove si sono uniti in matrimonio la folignate Maria Moroni, nostra collaboratrice, e l’eugubino Luca Fiorucci. Maria, prima pugile campionessa europea (Ebu) nonché tessera numero 1 della Fpi, e Luca ex arbitro di calcio, il più giovane presidente del Cra Umbria dal 2013 al 2018, è una coppia di sportivi a tutto tondo che non poteva avere migliore celebrante se non Riccardo Cucchi, noto giornalista radiofonico Rai, voce storica della nazionale di calcio, per l'occasione delegato dal sindaco di Torgiano.

