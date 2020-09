Terni, fissati i funerali del motociclista morto sulla E45

L'ultimo saluto a Moreno Zengarini, 64 anni, alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Rivo. Il ricordo dei colleghi dell'associazione Il Salice

Si svolgeranno mercoledì 30 settembre 2020, alle 15, nella chiesa di Santa Maria del Rivo, a Terni, i funerali di Moreno Zengarini, il motociclista di 64 anni morto nell'incidente di domenica 27 sulla E45, tra Collazzone e Todi. Il magistrato di turno ha rilasciato già nella giornata successiva alla tragedia la salma a disposizione dei familiari, visto che la dinamica dell'incidente è chiara e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Zengarini ha perso il controllo della moto, probabilmente per l'asfalto reso viscido e particolarmente insidioso dalla pioggia battente, considerato che era un guidatore espertissimo. Il 64enne, infatti, faceva parte dell'associazione sportiva dilettantistica Il Salice, di Terni, impegnata da anni a prestare servizio con le sue "scorte tecniche" in motocicletta nelle più importanti gare ciclistiche regionali e nazionali. Tra queste anche il Giro d'Italia e la Tirreno Adriatica, per le tappe transitate in Umbria.

"Viviamo tutti un dolore profondo per la scomparsa di un caro amico e di una bravissima persona - è il ricordo commosso del presidente de Il Salice, Diego Persichetti -. Per noi tutti era un fratello se non addirittura un riferimento paterno, come per me, che ho 28 anni".

