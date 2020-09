Acquasparta, il parroco benedice mezzi e volontari della protezione civile

28 settembre 2020 a

a

a

E’ stata celebrata ad Acquasparta la festa di San Pio da Pietrelcina, patrono della protezione civile. Per l’occasione il Gruppo comunale di protezione civile di Acquasparta, guidato da Lucio Apicella, ha organizzato una cerimonia in piazza Federico Cesi, durante la quale il parroco, don Alessandro, ha benedetto i volontari e i mezzi di servizio. Prima della benedizione è stata celebrata una messa solenne nella chiesa di Santa Cecilia. Numerosi i gruppi e le associazioni di volontariato che hanno partecipato all’evento insieme alle principali autorità cittadine. L’intera città ha colto l'occasione per stringersi, ancora una volta, accanto ai volontari che operano in trincea 24 ore su 24.

