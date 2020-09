Umbria, rubavano energia elettrica, denunciate quattro persone

28 settembre 2020 a

I carabinieri della stazione di Bastia Umbra hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per furto di energia elettrica. I militari, con l’ausilio di personale tecnico, dopo accurati controlli, hanno accertato il furto di energia elettrica da parte di quattro soggetti, i quali si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Nel corso dell’operazione è stato rinvenuto su un palo della stessa rete, un contatore non fornito dall’ente proprietario e privo di matricola che, direttamente dalla rete pubblica, forniva abusivamente energia elettrica alle persone denunciate. Solo il tempestivo intervento dei militari ha permesso l’immediato sequestro del contatore abusivo e l’interruzione dell’azione illegale.

