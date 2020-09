Terni, cade albero e distrugge un tratto di strada di Piedimonte

Ennesimo caso, dovuto probabilmente allo stato di salute delle piante, ormai troppo vecchie. Ma è un pericolo oggettivo

28 settembre 2020 a

a

a

Gli alberi vengono giù come i birilli del bowling, a Terni, e c'è solo da compiacersi che finora non ne abbiano pagato le conseguenze cittadini di passaggio. Anche se il fatto che non si sia ancora vissuta una qualche tragedia è al momento un puro (fortunato) caso.

L'ultimo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 28 settembre 2020, peraltro in una giornata non particolarmente ventosa, caratterizzata solo da una pioggia a intermittenza che però non ha creato particolari problemi. Ecco quindi che il crollo di un grosso albero sulla strada di Piedimonte, nella periferia della città dell'acciaio, trova probabilmente spiegazione nella "vetustà" della pianta stessa, che a un certo punto ha... alzato bandiera bianca ed è venuta giù. Fortunatamente senza che in quel momento stesse passando qualche auto nei pressi.

Il tonfo ha avuto come conseguenza che l'asfalto è stato praticamente divelto, con immediato blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la strada, oltre alla polizia locale, per deviare il transito delle auto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.