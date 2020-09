Caso Suarez, Grego Bolli e l'assalto dei cronisti: il dribbling del rettore dell'Università Stranieri di Perugia | Video

Nessuna risposta, se ne è andata in fretta e furia

Alessandro Antonini 28 settembre 2020 a

a

a

Non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti e ha lasciato l'Ateneo 20 minuti prima dell'annunciato incontro coi sindacati. Il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli - indagata per corruzione e falso nell'inchiesta sull'esame farsa di Luis Suarez - se ne è andata in fretta e furia con l'autista (vettura parcheggiata sotto l'Arco etrusco), incalzata dai giornalisti.

Non ha risposto alla domanda dei cronisti se "servono 10 milioni di euro per prendere la certificazione B1" chiaro riferimento allo stipendio del calciatore Suarez. Nelle intercettazioni tra gli indagati si fa riferimento alla necessità di promuoverlo per non fargli perdere l'ingaggio milionario. Nel frattempo l'incontro è stato annullato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.