Violenta lite tra vicini, spunta anche un mattarello. La polizia denuncia due persone

Gli agenti sono riusciti a riportare la calma nonostante la situazione fosse molto pesante

28 settembre 2020 a

a

a

Spunta anche un mattarello nel corso di una violenta lite tra vicini che ha richiesto, per due volte, l'intervento della polizia. La squadra volante, infatti, era stata chiamata a intervenire alla periferia di Perugia a causa delle forti urla da parte di un giovane italiano di 29 anni. Agli agenti raccontava di essere arrabbiato con i vicini che aveva aggredito verbalmente il padre. I poliziotti riuscivano a tranquillizzarlo e a convincerlo a rientrare in casa. Ma poco dopo alla sala operativa della questura arrivava una nuova segnalazione in merito a una nuova lite, nello stesso condominio. Arrivati sul posto, gli agenti trovavano un cittadino di origini kosovare di 22 anni che, dalla finestra, gridava al giovane italiano di 29 per sollecitare spiegazioni in merito alla scenata di prima. Quest'ultimo, nel frattempo, era uscito di casa impugnando un mattarello con il quale minacciava l'altro. Nel frattempo si erano radunate una quindicina di persone tra i quali i familiari del ragazzo kosovaro che, tra le altre cose, se la prendevano anche con gli agenti per non essere stati sufficientemente duri. In particolare, il padre minacciava gli agenti con parole piuttosto pesanti. Mantenendo la calma, i poliziotti sono riusciti a togliere il mattarello dalle mani del 29enne e nello stesso tempo a tranquillizzare i presenti, Il giovane italiano è stato quindi denunciato per minacce gravi ed aggravate mentre il 46enne per minacce gravi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.