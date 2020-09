Caso Suarez, procura Corte dei conti apre fascicolo per valutare illecito erariale

28 settembre 2020 a

Caso Suarez, la procura regionale della Corte dei conti ha aperto un fascicolo per valutare un eventuale illecito erariale per la vicenda dell'esame sostenuto dal calciatore all'Università per Stranieri di Perugia.

Secondo quanto si apprende - la notizia è stata data da Rai News 24 - gli accertamenti sarebbero in una fase preliminare in attesa dell'evolversi dell'indagine condotta dalla magistratura penale. Il fascicolo è stato aperto in relazione a eventuali reati di corruzione e per accertare se ci sia stata una lesione dell'immagine pubblica. Nel filone principale dell'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica vengono ipotizzati i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e falsità ideologica.

