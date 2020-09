Covid in Umbria, 11 i nuovi contagi. Salgono a 513 gli attualmente positivi

I dati di Regione e Protezione civile aggiornati al 28 settembre 2020

Covid in Umbria, sono undici i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a lunedì 28 settembre 2020. Salgono così a 513 gli attualmente positivi, 41 i ricoverati negli ospedali della regione, di cui tre nelle terapie intensive. Sono quattro, invece, i clinicamente guariti e 85 i deceduti dall'inizio dell'emergenza. Diventano 2.385 i casi positivi registrati in totale, 1.869 le persone in isolamento, 43.127 quelle uscite dall'isolamento e 200.751 i tamponi che sono stati eseguiti. A partire dal primo ottobre, invece, scatta la campagna antinfluenzale. Il vaccino è raccomandato a tutti i soggetti a rischio e in particolare agli anziani di età superiore ai 65 anni.

