Girano a bordo di un'auto rubata, tre giovani intercettati e denunciati dalla polizia

Giravano a bordo di un'auto rubata, la squadra volante della polizia li intercetta e li denuncia. Nei guai finiscono tre giovani di 25,35 e 36 anni. A chiamare la centrale operativa era stato il figlio del proprietario della vettura che aveva notato i tre girare per le vie cittadine di Perugia per poi parcheggiare nei pressi di un centro commerciale. E' stato quindi allertato un equipaggio della squadra volante che è intervenuta nel giro di pochi minuti procedendo all’identificazione dei soggetti che all’arrivo degli agenti si trovavano all’interno di una pizzeria.

Nel corso del controllo uno dei tre è stato trovato con le chiavi della macchina rubata senza che sapesse dare una spiegazione plausibile della cosa. A seguito dei controlli i tre ragazzi, un cittadino ecuadoriano, un cittadino lituano ed un italiano, sono risultati avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti. Mentre il controllo a carico dei tre soggetti e dei loro domicili dava esiti negativi, all’interno dell’autovettura veniva ritrovata una idropulitrice professionale della quale i tre non sapevano dare spiegazioni sul possesso.

I tre sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, l’auto riconsegnata al legittimo proprietario e l’idropulitrice sottoposta a sequestro.

