Emergenza Covid in Umbria: bimba di 4 anni positiva, classe della materna in quarantena

Bimba positiva, scatta la quarantena precauzionale per la classe. Terzo caso di Covid 19 nelle scuole spoletine, anche se stavolta il virus ha colpito una piccola di 4 anni con lievi sintomi che frequenta la scuola dell'infanzia comunale di Villa Redenta. Anche in questo caso, come già capitato per il liceale e la studentessa dell'Alberghiero risultati positivi, la dirigente scolastica ha attivato i protocolli previsti non appena arrivata la comunicazione della Usl Umbria 2, mentre le famiglie sono state formalmente avvertite soltanto nella prima serata. Una ventina i coetanei, più una o due educatrici, che oggi non torneranno a scuola in attesa e dovranno rispettare l'isolamento fiduciario in attesa che il personale sanitario del dipartimento Prevenzione effettui i tamponi. A Spoleto domenica 27 settembre, in base alla dashboard della Regione, risultavano 22 positivi, quattro in più rispetto a sabato, mentre lunedì scorso 21 settembre se ne erano contati 13. Resta da capire con la Usl 2 l'esito degli oltre 150 tamponi programmati in via precauzionale e in parte eseguiti all'interno del convitto dell'Alberghiero, dove risiede la studentessa risultata positiva al Covid.

