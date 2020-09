Incidente sulla E45, motociclista esce di strada e muore

La tragedia nel tratto tra le uscite di Todi e Collazzone. Inutili i soccorsi per il centauro, un 64enne residente a Terni, spirato sul colpo. Sul posto la polizia stradale

Un motociclista è morto nella serata di domenica 27 settembre 2020 a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 sulla E45, nel tratto tra Todi e Collazzone, in provincia di Perugia, all'altezza del chilometro 24.300. Si tratta di un uomo di 64 anni, residente a Terni.

Secondo una prima ricostruzione, la moto sarebbe uscita di strada autonomamente, senza che nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto. Sul posto la polizia stradale del distaccamento di Todi, per compiere i rilievi. Il centauro è morto sul colpo. A causa dell'incidente, il traffico è stato prima bloccato, poi fortemente rallentato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti subito anche il personale del 118 e le squadre Anas, per le operazioni di soccorso e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile.



