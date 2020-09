Terni, vacanza da sogno in Grecia, ma è un bluff: denunciato il truffatore

27 settembre 2020 a

Pensavano di poter partire per una vacanza da sogno, su una delle isole della Grecia, ma alla fine hanno scoperto che era una truffa e si sono rivolte ai carabinieri, che hanno rintracciato l'autore del raggiro.

Protagoniste della disavventura quattro donne ternane, che avevano pagato complessivamente duemila euro per potersi andare a rilassare e divertire in una delle mete più ambite dell'estate. Il loro interlocutore, che si era spacciato per un addetto di un tour operator conosciuto a livello nazionale, era invece un truffatore, al quale sono risaliti i carabinieri del comando stazione di Papigno, ai quali le quattro donne si erano rivolte. Si tratta di un napoletano di 46 anni che si era fatto accreditare la somma per la prenotazione del viaggio sulla propria carta Poste Pay. Salvo poi ovviamente sparire.

