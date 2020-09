Terni, giovane trans in ospedale con ferita da arma da taglio: è grave

Si tratta di una 28enne dominicana, il ferimento nell'abitazione in cui vive nella zona di via Cesare Battisti. Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica

Una transessuale di origine dominicana è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria dopo aver subìto ferite da arma da taglio nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre 2020, a Terni.

L'episodio sarebbe avvenuto nell'abitazione dove la trans - che ha 28 anni - vive con un'altra transessuale, sudamericana pure lei, nella zona di via Cesare Battisti. Secondo una prima ricostruzione, alle 2,45 della notte è stato segnalato ai carabinieri il ferimento di una persona nell'appartamento. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Terni sono così intervenuti e hanno trovato la trans con una ferita all’altezza del torace nella zona clavicolare.

Le indagini degli investigatori dell'Arma battono ogni pista per ricostruire la dinamica e il motivo del ferimento. La trans è in condizioni serie, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

