Nuova scuola dell'infanzia, domani inaugurazione a Branca

Taglio del nastro, domani mattina, per la nuova scuola dell’infanzia di Branca. Si tratta di un edificio costruito con tecniche moderne e per il quale sono stati necessari circa 350 mila euro (345.750, finanziati con fondi della regione Umbria). Il costo totale per il polo che comprende anche la media ristrutturata in più parti, è di 460 mila euro di cui 414 mila finanziati con fondi ministero (Miur) e 46 mila con fondi comunali.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Filippo Stirati e gli assessori all'istruzione Simona Minelli e ai lavori pubblici Valerio Piergentili. La materna di Branca segue l’inaugurazione del 4 settembre dell’asilo “La prima avventura” di via Leonardo da Vinci (lavori per circa 200 mila euro). I due interventi fanno parte di quelli su 8 istituti per un importo complessivo di 13 milioni.

