Emergenza Coronavirus, all'ospedale di Perugia studio clinico sul farmaco "salvavita" tocilizumab

La clinica di malattie infettive dell’ospedale di Perugia avvia uno studio clinico per testare il farmaco salvavita anti Covid: il tocilizumab. Si punta a utilizzarlo su 330 pazienti, in collaborazione con lo Spallanzani di Roma - che ha approvato lo studio il 18 marzo - e gli enti promotori: l’Istituto nazionale tumori, Irccs e fondazione G. Pascale di Napoli.

L’autorizzazione ai test da parte del commissario straordinario del Santa Maria della Misericordia, Marcello Giannico, è del 24 settembre 2020. La richiesta per condurre uno “studio multicentrico sull’efficacia e la sicurezza di tocilizumab nel trattamento di pazienti affetti da polmonite da Covid 19 era stata richiesta dalla clinica a guida universitaria al dipartimento di medicina dell’ateneo, ottenendo il primo ok. Giovedì scorso c’è stato il disco verde dell’azienda ospedaliera. Il direttore della clinica, Daniela Francisci, e il dirigente medico che segue il protocollo, Andrea Tosti, hanno già definito le procedure. Lo studio ha come obiettivo quello di “valutare l’efficacia e la sicurezza del tocilizumab in pazienti affetti da polmonite Covid e ridurre la mortalità”. Saranno studiati i casi con deficit di saturazione dell’ossigeno che richiedono il ricovero. A Perugia nella prima ondata pandemica è già stato utilizzato il farmaco in via sperimentale su alcuni pazienti. Dai dati disponibili “si può presumere - è scritto negli atti allegati all’autorizzazione - che la mortalità a un mese per la popolazione definita dai criteri di selezione sia circa il 15%. L’obiettivo dello studio è verificare l’ipotesi che il farmaco sperimentale possa dimezzare il tasso di mortalità portandolo dal 15 al 7,5%”. Per questo è necessaria una base di 330 pazienti. Attualmente in Umbria i ricoverati con problemi respiratori per Covid sono 37. Il numero è in continua crescita. Lo studio sarà esteso anche ad altri centri, su base nazionale, che aderiscono al progetto Il tocilizumab, applicato nella prima fase della polmonite, può essere decisivo: per questo nel caso di una recrudescenza dei ricoveri seguire un protocollo certificato diventa un’arma in più. Per la conduzione dello studio “non è necessario effettuare indagini o procedure extra routinarie”. Il farmaco viene fornito gratuitamente dal centro coordinatore - Istituto nazionale tumori, Irccs e fondazione G. Pascale - sulla base dei pazienti “arruolati”. Non è previsto quindi alcun costo aggiuntivo a carico del sistema sanitario regionale. L’ok alla fattibilità dello studio nella clinica di malattie infettive di Perugiaè arrivato anche dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, sempre ne marzo del 2020.

