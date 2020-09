Terni, grosso ramo si stacca da albero e precipita su due auto al semaforo

Incidente all'incrocio tra via Pastrengo e via Di Vittorio. Illesi i conducenti delle vetture, ma pesanti disagi al traffico

26 settembre 2020 a

a

a

Erano fermi al semaforo, quando improvvisamente hanno sentito un gran botto sul tettino delle rispettive auto e il parabrezza si è coperto... di foglie verdi.

Se la sono cavata però per foprtuna solo con un bello spavento, e con qualche danno alla propria auto, due automobilisti che stavano transitando all'incrocio tra via Pastrengo e via Di Vittorio, a Terni, intorno alle 17,15 di sabato 26 settembre 2020, e che hanno visto precipitare sulle proprie macchine un grosso ramo staccatosi da uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. Le macchine, secondo i primi accertamenti, erano proprio all'altezza del semaforo, in attesa che si accendesse il verde, quando il ramo gli è precipitato addosso.

Per fortuna gli occupanti delle due vetture - una Fiat 500 e una Citroen X Sara - sono rimasti illesi, ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti, visto che la zona è già sovraccaricata di auto per la chiusura di via XX Settembre, causa lavori, che obbliga tutti i veicoli a girare in via Magenta, imboccare via Di Vittorio e poi riscendere da via Pastrengo, per arrivare al semaforo di via Prati.

Sul posto la polizia locale, per bloccare e dirigere il traffico, oltre ad effettuare i rilievi di legge, e i vigili del fuoco, che hanno "liberato" le auto e messo in sicurezza la zona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.