Perugia, rapina al parco: sottrae portafogli, orologio e occhiali da sole ma viene subito arrestato

26 settembre 2020

Rapina tre giovani ma viene arrestato dopo pochi minuti dalla polizia. Le pattuglie del reparto prevenzione crimine impegnate nei servizi di rafforzamento del controllo del territorio disposti dal questore, Antonio Sbordone, sono state chiamate da tre ragazzi che avevano appena subito una rapina nella zona di Ferro di Cavallo. I tre hanno riferito di essere stati avvicinati da un ragazzo di colore che, minacciandoli, ha sottratto loro un cellulare, un portafoglio, un orologio e un paio di occhiali da sole per poi fuggire verso l’adiacente area verde. I poliziotti hanno subito fornito la nota di rintraccio per radio e la sala operativa iniziava a coordinare le ricerche sul territorio. Dopo alcuni minuti di ricerche le pattuglie assieme alle volanti della questura sono riusciti ad individuare il responsabile del fatto grazie alla descrizione del soggetto fornita dalle vittime. All’esito della perquisizione è stata trovata addosso al soggetto tutta la refurtiva tranne il portafoglio sottratto. Lui è un cittadino italiano di 22 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti è stato, quindi, arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella di lunedì 28 settembre si terrà l’udienza di convalida.



