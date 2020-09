Coronavirus, in Umbria altri 35 casi. Gli attualmente positivi diventano 505. Le città con la situazione più complessa

26 settembre 2020 a

Emergenza Coronavirus: sono 35 i nuovi positivi ufficializzati dalla Regione Umbria oggi 26 settembre (dati ore 10.38), un aumento del 52%. Gli attualmente positivi diventano quindi 505 (+3.1%). I casi dall'inizio della pandemia sono 2.353. I ricoverati 37 di cui tre in terapia intensiva, nessun nuovo decesso (85 nel complesso). Restano in isolamento 2.190 (+ 1.2%) persone. Le guarigioni totali sono 1.763, mentre in 42.349 sono usciti dall'isolamento. Oltre 198 i tamponi eseguiti. La città con il maggior numero di attualmente positivi è Perugia: 107, due in più di Terni. Al terzo posto di questo odioso podio Foligno e Spoleto con 18 casi, poi Assisi con 15 e Città di Castello con 14. Sellano nonostante le ridotte dimensioni (mille residenti) fa registrare al momento 11 casi positivi.

