Scandalo Suarez, il direttore dell'Unistra: "I legali della Juve ci portano i giocatori della Primavera"

26 settembre 2020 a

"Ho parlato con gli avvocati della Juve, dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera". È l’11 settembre, il direttore dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, parla con Lorenzo Rocca, il docente che dovrà esaminare il calciatore uruguaiano Luis Suarez per la prova di italiano che serve a fargli ottenere la certificazione B1 e detta la linea. Lo riporta il Corriere della Sera.

Scandalo Suarez, gli avvocati della Juve otto ore davanti ai Pm: "Abbiamo raccontato la verità. Ricostruzioni giornalistiche fuorvianti"

Insomma, se la questione Suarez sarà risolta si stabilirà una collaborazione duratura. Sarebbe la promessa ricevuta dall’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da anni legale del club bianconero. Le intercettazioni telefoniche e ambientali ricostruiscono quanto avvenuto nei giorni precedenti al 17 settembre, quando il giocatore arriva a Perugia per fare il test e dopo 12 minuti esce con il certificato, non prima di aver scattato alcune foto con il gruppo dei docenti. Così sono scattate verifiche per il reato di corruzione per cui sono indagati lo stesso Olivieri e la rettrice Giuliana Grego Bolli, oltre al falso contestato pure ai due docenti Stefania Spina e Lorenzo Rocca.

