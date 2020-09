Scandalo Suarez, la procura sospende indagine per violazione segreto istruttorio

25 settembre 2020 a

a

a

La procura di Perugia la deciso di "sospendere le attività immediate" legate all’indagine sull’esame farsa sostenuto da Luis Suarez. È quanto si apprende dal procuratore capo Raffaele Cantone. Pertanto "verranno riprogrammati" gli atti dell’indagine al fine di "garantire la necessaria riservatezza e segretezza" delle indagini.

Scandalo Suarez, gli avvocati della Juve otto ore davanti ai Pm: "Abbiamo raccontato la verità. Ricostruzioni giornalistiche fuorvianti"

Secondo quanto riferisce La Repubblica, a far arrabbiare Cantone è stata l'anticipazione di alcune attività d'indagine che erano imminenti ma non ancora realizzate e l'uscita sui tg del nome di Suarez come prossimo testimone da sentire in videoconferenza. Cantone ha deciso di aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. La durissima presa di posizione non significa che gli inquirenti non indagheranno più sulla vicenda, ovviamente, ma che indagheranno “in altro modo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.