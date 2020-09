Coronavirus, in Umbria 158 nuovi casi in una settimana. Dall'inizio della pandemia 85 morti (+3)

25 settembre 2020 a

a

a

Sono 158 i nuovi casi di Covid in Umbria nell'ultima settimana. E purtroppo aumentano anche attualmente positivi e decessi. E' la Regione ad ufficializzare i dati della settimana dal 18 al 25 settembre per ciò che concerne l'andamento epidemiologico del Covid 19 (situazione fotografata alle ore 8 di venerdì 25 settembre). I casi positivi sono passati da 2.160 a 2.318 (+158); gli attualmente positivi da 460 a 490(+30). I guariti sono cresciuti da 1.618 a 1.743 (+125); i ricoveri totali sono passati da 32 a 35 (+3), di cui in rianimazione 3 (-2). I decessi complessivi sono 85 (+3). Il totale delle persone attualmente in isolamento è di 2.163 rispetto alle 1.945 del 18 settembre (+218) e di queste sono in isolamento contumaciale in 455 rispetto ai 428 del settembre (+ 27). Alle ore 8 del 25 settembre il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 196.077, rispetto ai 184.540 effettuati alla data del 18, con un aumento di 11.537 tamponi.

