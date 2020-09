Scandalo Suarez, i 7 Cervelli: "Ta lu', ta me, ta te", i verbi coniugati dal calciatore a Perugia | Video

25 settembre 2020 a

Caso Suarez, i 7 Cervelli, hanno postato un video nel quale, in maniera ironica in dialetto perugino, hanno ripercorso la giornata a Perugia del calciatore.

Il video è diventato in pochi minuti virale con like e condivisioni sul web. Suarez in questa versione perugina, parla dell'esame e della difficile giornata - al dire di Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi e dello staff dei 7 Cervelli - che ha vissuto a Perugiamper sostenere l'esame all'Università per Stranieri. Suarez, al momento della richiesta di coniugare i verbi, parla del testo di una canzone proprio dei 7 Cervelli, la più celebre: Lassa gì.

