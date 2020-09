Scanadalo Suarez, nominati i periti: sono gli stessi dei concorsi truccati in sanità

25 settembre 2020 a

a

a

Scandalo Suarez. Sono usciti alle ore 13,08 dal palazzo della Procura i tre legali dei cinque indagati nell'inchiesta sullo scandalo dell'esame di italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. I pm hanno nominato per gli accertamenti irripetibili i fratelli Russo di Osimo, sono gli stessi professionisti che si sono occupati di scandagliare i pc e i telefonini dei convolti in concorsopoli, inchiesta sui concorsi taroccati in sanità. Agli avvocati David Brunelli (che difende il rettore Giuliana Grego Bolli e la docente Stefania Spina) e Francesco Falcinelli (per il dg Simone Olivieri), si è aggiunto Giuseppe Innamorati, legale dell'impiegata Cinzia Camagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.