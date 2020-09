Scandalo Suarez, accertamenti tecnici su supporti informatici del rettore

25 settembre 2020 a

Saranno effettuati alle 12.30 gli accertamenti tecnici sui supporti informatici del rettore dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, indagata sulle presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana svolta il 17 settembre scorso dal calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza. Intanto, in procura a Perugia, i pm titolari dell’indagine stanno ancora ascoltando l’avvocato della Juventus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco arrivati in mattina alle 9,30.

