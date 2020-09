Scandalo Suarez, i legali della Juventus in procura a Perugia

Luigi Chiappero e Maria Turco sono stati sentiti come persone informate dai fatti

Alessandro Antonini 25 settembre 2020 a

a

a

Sono arrivati a Perugia alle 9,10 in taxi i legali della Juventus, Luigi Chiappero e Maria Turco. Si sono recati in procura dove sono stati sentiti come persone informare sui fatti dal procuratore Raffaele Cantone e i pm Paolo Abbritti e Gianpiero Mocetti che indagano sull'esame farsa del calciatore Luis Suarez alla Stranieri di Perugia.

Scandalo Suarez, esame in 12 minuti e c'è chi l'ha fatto in quasi tre ore. Il servizio La7 a "Piazzapulita" | Video

Indagine per cui sono indagati per corruzione, falso e rivelazione di segreti d'ufficio il rettore della Stranieri, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e i docenti Stefania Spina, Lorenzo Rocca e l'impiegata Cinzia Camagna. Questi ultimi tre coinvolti solo per falso e rivelazione. Per l'accusa la Juventus avrebbe fatto pressioni per accelerare la pratica della certificazione linguistica (B1) di Suarez con l'obiettivo, poi sfumato, di tesserarlo per la Champions league.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.