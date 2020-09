Muore sulla Perugia-Ancona, ecco chi era la vittima dell'incidente stradale. Aveva trent'anni

Anna Maria Minelli 25 settembre 2020 a

Ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion. Edoardo Ceccarani, trent’anni, è morto nel pomeriggio del 24 settembre a causa di un incidente stradale sulla 318 Perugia-Ancona. L’impatto si è verificato all’altezza dell’uscita di Valfabbrica in direzione Perugia. Il giovane, per cause da accertare, è finito con la parte anteriore dell’auto della quale era alla guida sotto un camion che lo precedeva. Immediata la chiamata ai soccorsi. L'uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. E’ stato quindi trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Santa Maria della Misericordia dove è morto poco dopo. Il giovane era molto conosciuto a Valfabbrica, lavorava in una palestra. Lascia i genitori e due sorelle. La tragica notizia si è presto diffusa gettando tutti nello sconforto. Edoardo era molto amato e stimato come tutta la sua famiglia.

