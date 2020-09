Operazione antidroga a Terni: sgominato traffico internazionale, almeno dieci arresti

Blitz della squadra mobile dalle prime luci dell'alba per dare esecuzione alle misure cautelari disposte dal gip di Perugia

Una vasta operazione antidroga, con dieci arresti, è stata messa in atto dalle prime luci dell'alba di venerdì 25 settembre 2020 a Terni, con tanto di elicottero della polizia che ha sorvolato la città per coadiuvare l'intervento degli agenti via terra. I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 15 alla Prefettura di Terni.

Secondo le prime indiscrezioni, il blitz sarebbe il coronamento di una articolata indagine che ha visto impegnati gli investigatori della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni e dalla Dda di Perugia sgominare un traffico internazionale di stupefacenti, che avrebbe approvvigionato di droga il territorio umbro, con base operativa proprio nella città dell'acciaio. Le misure cautelari sono state emesse dal gip di Perugia. Ad esserne coinvolti, a vari livelli, sei cittadini pakistani, due tunisini, un nigeriano e un italiano. Gli arresti sono stati compiuti sia in città che in altre località in Italia. All'operazione ha preso parte anche la guardia di finanza.

