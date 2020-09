Stroncone, donna bloccata sul divano di casa. Salvata dai carabinieri

24 settembre 2020 a

A Stroncone i carabinieri hanno soccorso un’anziana che era rimasta bloccata in casa per problemi di salute. A un certo punto la donna si è resa conto di non essere più in grado di alzarsi dal divano. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto la signora ha iniziato a preoccuparsi e ha telefonato al 112. Dall’altro capo del filo un operatore della centrale operativa di Terni ha cercato di rassicurarla. La richiesta di aiuto è stata immediatamente smistata al comandante della stazione dei carabinieri della stazione di Stroncone che, senza un attimo di esitazione, si è precipitato a casa della pensionata. Con l’aiuto di un familiare della donna, il luogotenente Antonino Zito ha soccorso l’anziana che in pochi istanti si è rialzata in piedi. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti tant’è che non si è più reso più necessario l’intervento del 118 che era stato già avvisato.

