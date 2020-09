Bollo auto, 35mila avvisi di pagamento. C'è tempo fino a mercoledì per versare senza incorrere in sanzioni

25 settembre 2020 a

a

a

Sono circa 35 mila, secondo una stima della Regione, gli avvisi che stanno arrivando in questi giorni agli umbri che non hanno provveduto al pagamento del bollo auto nel periodo tra il 1 marzo e il 31 luglio. A seguito dell’emergenza pandemica, infatti, la Regione aveva disposto la sospensione dei termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale ordinaria nei cinque mesi sopra indicati. I versamenti sospesi vanno effettuati, in un’unica soluzione, entro mercoledì prossimo 30 settembre, senza sanzioni e interessi, attraverso i consueti canali, evitando così successive azioni di recupero del tributo, che comporterebbero maggiori oneri da corrispondere. Secondo una stima dell’ufficio regionale competente mediamente il bollo auto in Umbria si attesta sui 180 euro; questa cifra moltiplicata per gli avvisi inviati comporta un introito di oltre 6 milioni.

Auto elettrica? Se sei a Foligno ricaricare in centro è un dramma per colpa di automobilisti indisciplinati

Negli avvisi che stanno arrivando in questi giorni si specifica che, qualora i dati riportati dalla nota di cortesia ricevuta non corrispondessero all’attuale posizione fiscale del cittadino che l’ha ricevuta, questi potrà rivolgersi ad una delle seguenti strutture di assistenza al contribuente: Uffici territoriali Aci, delegazioni Aci e Agenzie/studi di consulenza convenzionati per i servizi di assistenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.