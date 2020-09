Umbria, auto si scontra con camion: muore 30enne

24 settembre 2020 a

È deceduto un uomo di 30 anni residente a Valfabbrica nell'incidente avvenuto nel pomeriggio giovedì 24 settembre, intorno alle 15.45, sulla Perugia-Ancona proprio nelle vicinanze nell'abitazione del giovane. L'auto che procedeva in direzione Perugia all’altezza dell’uscita di Valfabbrica si è scontrata con un camion. Sul posto vigili del fuoco, polizia e un equipaggio del 118 che ha provveduto a trasportare il 30enne al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Subito le condizioni dell'uomo sono apparse gravi e all'equipe del pronto soccorso nella sala rossa non è rimasto altro che costatarne il decesso, dopo alcuni minuti dall'arrivo in ospedale.

