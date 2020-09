Scandalo Suarez, nelle telefonate per l'esame di italiano spunta il nome di Maurizio Oliviero rettore dell'Università Statale

24 settembre 2020 a

La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttamente dalla Juventus. Lo riporta il Corriere della Sera. E il mediatore tra il club bianconero - rappresentato dal direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici - e l'Università per Stranieri, sarebbe stato Maurizio Olivieri (non indagato), rettore dell'Università Statale di Perugia. È quanto emerge dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Ora l’indagine sulla falsificazione del test del giocatore uruguaiano - che ne aveva bisogno per ottenere la cittadinanza e dunque poter essere tesserato - mira a verificare il ruolo della società bianconera, dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per corruzione della rettrice dell’Università per stranieri Giuliana Grego Bolli e del direttore generale Simone Olivieri. Anche la Procura federale della Figc si è mossa per valutare eventuali illeciti sportivi.

