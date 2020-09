Terni, traffico in tilt sulla Valnerina per un tamponamento a catena tra tre auto

Gli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti in modo lieve, soccorsi sul posto dalla polizia locale. Tra loro anche un bambino

Incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 settembre 2020 a Terni, lungo la Valnerina.

Tre auto entrate in collisione, gli occupanti feriti, ma sembra in modo lieve, tra di loro anche un bambino, rimasto praticamente illeso. Questi i dati salienti dello scontro verificatosi nella zona di Cervara. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha visto coinvolte tre autovetture: Suzuki Jimmy, Journey Dodge e Fiato 500 L.

Il traffico è andato in tilt per consentire i soccorsi alle persone che erano nell’auto, con l’intervento di un’ambulanza del 118, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale e anche una pattuglia dei carabinieri. I rilievi di legge,svolti dalla municipale, e le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte fino in serata.

