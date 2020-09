Passignano sul Trasimeno, ubriaca al volante: denuncia e patente sospesa

La sua auto ferma al centro della strada

Si trovava ferma al centro della carreggiata, in stato di ebbrezza. Ma alla richiesta da parte dei carabinieri di effettuare l’alcoltest si è rifiutata. Così a una quarantenne albanese è stata ritirata immediatamente la patente, oltre al sequestro amministrativo del veicolo. Il fatto è avvenuto in piena notte nella frazione di Castel Rigone del comune di Passignano sul Trasimeno.

I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno immediatamente deferito, in stato di libertà, la donna straniera. Che, come detto, è stata controllata all’interno del veicolo di sua proprietà mentre era ferma al centro della strada.

E subito è emerso che quarantenne avesse assunto di recente bevande alcoliche. Da qui il rifiuto ad effettuare gli accertamenti mediante etilometro, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del mezzo. Il fenomeno di persone che si mettono alla guida di veicoli, nonostante abbiano prima abusato di alcol, sembra oramai essere diventata una cattiva abitudine. Per prevenire e contrastare questa piaga sociale i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve continuano a svolgere servizi mirati in strada, intensificando il numero delle pattuglie e dei veicoli controllati, in particolar modo nelle ore serali e notturne. Soprattutto in quelle località quali Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione e Castiglione del Lago che, per la presenza di locali di intrattenimento che si affacciano sul lago, richiamano numerosissime presenze.



